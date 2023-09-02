تونس تعلن تجاوز الاضطراب الحاصل في توفير مادة العجين الغذائي

أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، تجاوز الاضطراب الحاصل خلال الفترة الأخيرة في توفير مادة العجين الغذائي على غرار مواد المعكرونة والسميد والطحين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة التجارة التونسية بمقرها وسط العاصمة التونسية، بحسب وكالة «الأناضول».

وقال مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي خلال المؤتمر، إن الاضطراب الحاصل خلال الفترة الأخيرة في توفير مادة العجين الغذائي تم تجاوزه.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم عرض هذه المنتوجات في السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تكثيف حملات المراقبة من قبل وزارتي التجارة والداخلية.

وأوضح أنه خلال الفترة بين 30 يوليو إلى غاية 31 أغسطس الماضيين، تم رفع 6 آلاف مخالفة اقتصادية، وحجز قرابة 7 آلاف طن من الحبوب ومشتقاته التي تم تخزينها من أجل المضاربة.

وكشف التويتي، أنه تم وضع مخزون استراتيجي للفترة المقبلة من مادة الحليب مقدر بـ23 مليون لتر لمجابهة الاحتياجات، لافتا إلى وضع مخزون تعديلي من مادة البطاطس يقدر بـ20.800 ألف طن، وسيتم التسريع في نسق استيراد مادة السكر وغيرها من المواد الصناعية خلال الفترة المقبلة.