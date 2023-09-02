ملكة السويد تفتتح مجمعا سكنيا لمرضى الخرف في ألمانيا

افتتحت ملكة السويد سيلفيا رسميا، مجمعا سكنيا عالي التقنية لمرضى الخرف في بلدة فورست الصغيرة في شرقي ألمانيا يوم الجمعة.

وتوجه مئات السكان إلى وسط البلدة للترحيب بالملكة، وأخرج العديد منهم هواتفهم المحمولة ولوحوا بأعلام سويدية صغيرة.

وتشارك سليفيا (79 عاما) بشكل شخصي في مساعدة المصابين بمرض الخرف وفقدان الذاكرة منذ عقود.

وقد أسست الملكة مؤسسة «سيلفياهيميت» غير الربحية في عام 1996، والتي تسعى إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

وقالت الملكة في كلمة في فورست، التي تقع قرب الحدود مع بولندا، "كل شخص مميز، حتى مع الخرب.

وفي ألمانيا، يوجد نحو 1.7 مليون شخص يعيشون بصور مختلفة من الخرف، ويتم تشخيص نحو 330 ألف حالة جديدة كل عام.