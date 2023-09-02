 فيديو.. إنقاذ رضيعة في الجزائر بعد 4 ساعات قضتها تحت الأنقاض - بوابة الشروق
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فيديو.. إنقاذ رضيعة في الجزائر بعد 4 ساعات قضتها تحت الأنقاض

وكالات
نشر في: السبت 2 سبتمبر 2023 - 6:29 م | آخر تحديث: السبت 2 سبتمبر 2023 - 6:29 م
تمكنت، فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية الجزائرية، مساء اليوم السبت، من إنقاذ رضيعة تحت الأنقاض، إثر انفجار عمارة في ولاية عنابة.

ونقل موقع جريدة «النهار» الجزائري»، مساء السبت، عن الحماية المدنية، قولها إن الرضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر.

وسجلت الحماية المدنية، كحصيلة أولية، اليوم السبت، إصابة 12 شخصا إثر انفجار ضخم داخل عمارة في ولاية عنابة.

كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الانفجار وقع في الطابق الرابع من عمارة سكنية متكونة من طابق أرضي+5، على المستوى المكان المسمى البوني وسط بلدية ودائرة البوني.

ولا تزال عملية الإنقاذ متواصلة حتى هذه الساعة.




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