اشتباكات متقطعة في شرق سوريا تزامنا مع حظر للتجول

تشهد محافظة دير الزور في شرق سوريا اشتباكات متقطعة، على خلفية عزل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها.



واندلعت اشتباكات مطلع الأسبوع في بضع قرى في ريف محافظة دير الزور بعد عزل القيادي، ودفع ذلك مقاتلون محليون موالون له إلى شن هجمات ضد قوات سوريا الديمقراطية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وبعد أسبوع من التوتر، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية حظراً للتجول في المنطقة ابتداءً من اليوم السبت، ولمدة 48 ساعة.



وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، للوكالة الفرنسية إن "الهدوء يسيطر إلى حد كبير مع تراجع حدّة الاشتباكات السبت بالتزامن مع حظر التجول"، مشيراً إلى "مواجهات متقطعة في ثلاث قرى".



وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 48 مقاتلاً من الطرفيين وستة مدنيين.



ونددت قوات سوريا الديمقراطية في بيان السبت بـ"دعايات متعمدة تحاول إظهار أن ما يجري على أرض الواقع هو حرب ما بين قواتنا والعشائر العربية"، مؤكدة أن الأمر يستهدف "خلق الفتنة".



وأضافت: "على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين قسد وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم".



من جانبه، قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، إن ما يحدث هو "اشتباكات مع عناصر (تابعة لـ) النظام وبعض المستفيدين" من القيادي المعزول.



واتهمت قوات سوريا الديمقراطية القيادي بـ"ارتكاب العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية"، وأخرى "جنائية بحق الأهالي والاتجار بالمخدرات، وسوء إدارته للوضع الأمني ودوره السلبي في زيادة نشاط خلايا داعش".



من جهتها، دعت السفارة الأمريكية في دمشق: "جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحل الوضع سلمياً".



وزاد التوتر خلال اليومين الماضيين على خلفية عبور مقاتلين موالين للحكومة السورية نهر الفرات باتجاه مناطق الاشتباكات، وفق المرصد.



وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة، فيما تتمركز القوات السورية ومقاتلون موالون للحكومة ومجموعات موالية لإيران على الضفة الغربية.



وتتولّى الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل جناحها العسكري، إدارة مناطق سيطرتها، عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة التخفيف من الحساسية العربية-الكردية.