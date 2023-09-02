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شيع عشرات العراقيين، ظهر اليوم السبت، جثمان الفنان الراحل ياس خضر، الذي وافته المنية مساء الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما بعد معاناة مع المرض.

وانطلقت مراسم التشييع من مبنى نقابة الفنانين العراقيين وسط بغداد بمشاركة نخبة من الفنانين العراقيين البارزين.

https://twitter.com/AlArabiya_Iraq/status/1697912799429636240?s=20

تشييع رسمي وشعبي لجثمان الفنان الراحل ياس خضر إلى مثواه الأخير من مقر نقابة الفنانين العراقيين في العاصمة #بغداد.

تابع #العربية_العراق pic.twitter.com/KuE0HXVWmY — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) September 2, 2023

وكانت نقابة الفنانين نعت في بيان، «رحيل صوت الأرض» الفنان ياس خضر الذي وافته المنية إثر مرض عضال.

وقدم الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، التعازي بوفاة الفنان ياس خضر، وأكد أنه ترك إرثا فنيا مميزا في تاريخ الفن العراقي.

وجاءت وفاة ياس خضر بعد ساعات قليلة من رحيل الشاعر الكبير كريم العراقي عن عُمرٍ ناهز الـ68 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.