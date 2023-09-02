إدانة الاعتداء على سفارة أذربيجان في لبنان

أدانت "جمعية الصداقة اللبنانية الأذرية"، "الاعتداء المنظم من قبل متطرفين أرمن على السفارة الأذرية في لبنان".

واعتبرت الجمعية، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، أن "هذا الاعتداء يعبر عن تخلف الفاعلين وارتباطهم بأجندات خارجية لزعزعة الاستقرار في لبنان".

وطالبت الجمعية السلطات اللبنانية المختصة بـ "توقيف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات في حقهم".

وكانت وزارة خارجية أذربيجان، أعلنت أمس الأول الخميس تعرض سفارتها في لبنان لهجوم من قبل حوالي 50 شخصا من أصل أرميني، وعدم وجود خسائر في صفوف موظفي السفارة.