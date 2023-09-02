باكستان: سنستعرض قدراتنا الاستثنائية في مناورات النجم الساطع

تعتزم وحدة القوات الجوية الباكستانية استعراض "قدراتها الاستثنائية" في التمرين الجوي متعدد الجنسيات "النجم الساطع 2023" الذي انطلق في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر بطائراتها المقاتلة "جيه إف-17 ثاندر" وطاقمها الجوي والأرضي المخصص، حسبما ذكرت نشرة صحفية صادرة عن القوات الجوية الباكستانية اليوم السبت.



وتم إطلاق مناورات النجم الساطع في الأصل كحدث تدريبي ثنائي بين الولايات المتحدة ومصر خلال اتفاقية كامب ديفيد لعام 1977، وقد تطورت إلى مسعى مهم متعدد الجنسيات، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن النشرة الصحفية.



وذكرت النشرة أنه منذ عام 1995، تمت دعوة دول من جميع أنحاء العالم للمشاركة في التدريبات الضخمة، وتحويلها إلى واحدة من أكبر التدريبات الجوية المشتركة وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم.



ويهدف التدريب إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني بين الدول المشاركة، وتعزيز فرص التعلم المشتركة.



وعلى مدار أسبوعين، ستجمع المناورات الأصول الجوية والبحرية والبرية للدول المشاركة. وسيشارك في هذا الحدث ما مجموعه 34 دولة بما في ذلك باكستان والولايات المتحدة والهند والسعودية واليونان وقطر إلى جانب مصر الدولة المضيفة.



وبحسب النشرة، تتطلع القوات الجوية الباكستانية إلى المساهمة في نجاح هذه المناورات المتعددة الجنسيات. ومن خلال هذه المساعي، تؤكد القوات الجوية الباكستانية من جديد التزامها بالاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي والتطوير المستمر للقدرات الذاتية.



وكانت فعاليات التدريب المصرى - الأمريكى المشترك "النجم الساطع 2023" والذى تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر من الشهر الجاري قد انطلقت فى الحادى والثلاثين من أغسطس المنصرم بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية.



وذكر بيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على فيسبوك أمس الجمعة، أنه يشارك فى التدريب أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وخلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أح / أسامة نجا رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى أهمية التدريب المصرى - الأمريكى المشترك "النجم الساطع" الذى يعد من أرقى التدريبات التى تشهدها المنطقة كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد فى مجال التدريب العسكرى بالإضافة إلى الإطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية.



من جانبه، أعرب العميد/ ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الأمريكى عن امتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصرى - الأمريكى المشترك "النجم الساطع 2023"، مشيراً إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة، متمنياً استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة.



وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المشتركة فى التدريب، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض احتفالاً ببدء فعاليات التدريب.



ويشار إلى أن السلاح الجوي الهندي يشارك لأول مرة في هذا التدريب.