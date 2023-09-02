 مسئول قضائي إيراني يعلن احتجاز الحرس الثوري سفينة وقود مهرب في الخليج - بوابة الشروق
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مسئول قضائي إيراني يعلن احتجاز الحرس الثوري سفينة وقود مهرب في الخليج

وكالات
نشر في: السبت 2 سبتمبر 2023 - 6:32 م | آخر تحديث: السبت 2 سبتمبر 2023 - 6:32 م
أعلن رئيس دائرة القضاء بمحافظة هرمزكان مجتبى قهرماني، عن احتجاز سفينة محملة بوقود مهرب في مياه الخليج الفارسي، من قبل القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مساء السبت، قال قهرماني، إن القوات المنتسبة إلى «اللواء ذوالفقار – 412» بالمنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري، أقدمت على احتجاز السفينة بالتنسيق مع رئيس مركز القضاء في مدينة بارسيان (تابعة لمحافظة هرمزكان).

وأشار إلى اعتقال 4 اشخاص على صلة بهذه القضية، وكشف وضبط شحنة تزيد عن 50 ألف لتر من الوقود المهرب، كانت على متن هذه السفينة عند احتجازها.

ولفت إلى تحديد العقوبات والغرامة اللازمة، ومصادرة شحنة الوقود المهربة لمصلحة «الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية»، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه السفينة.

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