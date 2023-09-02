زيلينسكي يشير إلى تحقيق تقدم في الهجوم المضاد لجيشه

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، التقدم الذي تم تحقيقه في الهجوم المضاد لجيشه لتحرير الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكتب زيلينسكي على منصة تليجرام: "تمضي القوات الأوكرانية قدما. على الرغم من كل شيء وبغض النظر عما يقوله أي شخص، فإننا نمضي قدما، وهذا هو أهم شيء. نحن نتحرك".

وانتقدت القيادة الأوكرانية مرارا الخبراء الغربيين لحديثهم عن التقدم البطيء للهجوم دون تحقيق الإنجازات المتوقعة على خط المواجهة.

وانتقد زيلينسكي شخصيا منتقدي الهجوم المضاد ، قائلا في يونيو إن القتال الدموي من خلال أنظمة دفاعية روسية واسعة النطاق لم يكن "أحد أفلام هوليوود" وشدد على أن حياة الناس على حافة الخطر.

ويهدف الهجوم المضاد الذي بدأ في يونيو إلى تحرير مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون بالكامل ، والتي تحتلها القوات الروسية جزئيا.

وتريد كييف أيضا استعادة شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.