رئيس وزراء رومانيا يسعى لتصويت بالثقة بشأن تعديلات ضريبية

يسعى رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، إلى إجراء تصويت بالثقة في البرلمان، كوسيلة لتسريع الموافقة على إجراءات مالية تهدف إلى كبح جماح عجز الميزانية الآخذ في الاتساع هذا العام.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء إن المفاوضات مع المفوضية الأوروبية قد تدفع بترحيل الموعد المستهدف لعودة الإنفاق نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2025 بدلا من 2024.

وصرح سيولاكو بأن العجز هذا العام سيكون أكبر من نسبة 4.4% المقدرة سابقا، لكن أقل من 6.2% المسجلة في العام الماضي.

وذكر سيولاكو للصحفيين في بروكسل: «هناك بعض المرونة من جانب المفوضية، إذ يقرون بجهود رومانيا في مساعدة جارتيها أوكرانيا ومولدوفا في الحرب العدوانية التي شنتها روسيا».

وأوضح أن المفاوضات مع مسئولي المفوضية ستستمر الأسبوع المقبل.