المفوضية الأوروبية توافق على تحويل بطاقة التطعيم الصفراء الدولية إلى رقمية

أكدت المفوضية الأوروبية، خطة تتعلق بتحويل بطاقة التطعيم الصفراء الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية إلى بطاقة رقمية.

وقال مفوض العدالة الأوروبي ديدييه ريندرز، ومفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس، إن تلك الخطوة ستشكل جزءا من شبكة عالمية لإصدار الشهادات الصحية الرقمية من منظمة الصحة العالمية، بناء على سجلات التطعيم الرقمية ضد جائحة كورونا لدى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المفوضان في خطاب إلى السياسي الألماني بيتر ليز، من الحزب المسيحي الديمقراطي، أن الحل المقترح لن يقتصر على التطعيم ضد كوفيد-19، أو أمراض أخرى بمفردها.

كانت بروكسل ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا في شهر يونيو الماضي شراكة في مجال الرقمنة الصحية، حيث تعتزم المنظمة تنفيذ شبكة شهادات "لتعزيز الجاهزية العالمية ضد التهديدات المتنامية للصحة"، بحسب ما أعلنته المفوضية آنذاك.

ومن أجل تحقيق ذلك، يتعين على منظمة الصحة العالمية تبني نظام إصدار شهادات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتطعيم أو التعافي، بما يتضمن مبادئ وتكنولوجيا هذا النظام. وكتب مفوضا العدالة والصحة: "وبذلك، يمكننا التحرك بشكل أسرع حال ظهور تهديد صحي جديد".

ويعتقد السياسي الألماني ليز أن رقمنة بطاقة التطعيم الصفراء أمر صائب- حيث يعرف الجميع الوضع فيما يتعلق بالعثورعلى الكتيب الأصفر- ولكن مع وجود نسخة رقمية "سيجده المرء دوما على هاتفه المحمول".

وأوضح ليز لـ "د.ب.أ": "وأيضا فيما يتعلق بالأوبئة الأخرى المحتملة، فإن وجود بنية تحتية قائمة يشكل ميزة كبيرة، وبذلك نكون مستعدين".

وفي معرض رده على سؤال بشأن المخاوف المحتملة التي تتعلق بحماية البيانات، قال ليز: "إذا جرى توحيد معاييرحماية البيانات في جميع أنحاء العالم، فذلك موضع ترحيب واسع. واستخدام منظمة الصحة العالمية نظام الاتحاد الأوروبي يعني أننا نقوم بعمل رائع".