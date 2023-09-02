روسيا تصنف المحرر دمتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل «عميلا أجنبيا»

صنفت روسيا المحرر دمتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل «عميلا أجنبيا»، وفق قرار صادر عن وزارة العدل في البلاد.

وقالت وزارة العدل الروسية في موسكو، إن الصحفي المعروف نشر موادا من عملاء أجانب، كما استخدم منصات أجنبية لنشر آراء تهدف إلى تشكيل موقف سلبي من السياسة الخارجية والداخلية الروسية.

يذكر أن موراتوف هو رئيس تحرير صحيفة «نوفايا جازيتا»، التي عادة ما تنتقد الحكومة.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، نقلت صحيفة «نوفايا جازيتا» عملها إلى الخارج.

وكان موراتوف (61 عاما) قد حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2021 تقديرا لكفاحه من أجل حرية التعبير، وهدده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل في ذلك الوقت وقال: «إذا غطى نفسه بجائزة نوبل كدرع لانتهاك القوانين الروسية، إذا فهو يفعل ذلك بوعي. إذا لم ينتهك القوانين الروسية ولم يقدم سببا لإعلانه عميلا أجنبيا فلن نقوم بذلك».