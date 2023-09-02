لندن: روسيا تجازف بتقسيم القوات وسط جهود في شرق وجنوب أوكرانيا

أفادت التقييمات البريطانية، بأنه في حين أن القوات الروسية تحاول أن تصد بشكل متزامن الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب أوكرانيا كما تهاجم في الجهة الشرقية، فأنها معرضة لخطر تقسيم قواتها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان نقلا عن الاستخبارات، إن روسيا تواصل التقدم في كوبيانسك بشرق أوكرانيا، حيث تحاول إجبار كييف على لتقسيم وحداتها بين الجنوب والشرق.

وجاء في البيان، "بالوضع في الاعتبار المكاسب المتواضعة التي حققتها روسيا بالقرب كوبيانسك منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد في يونيو، فإنها تسعى على الأرجح إلى الاستفادة من هذا بمواصلة توفير الموارد للمحور".

غير أن روسيا نفسها قد تكون مجبرة بهذا على تقسيم قواتها للحيلولة دون حدوث تقدم أوكرانيا في الجنوب في محور اوريخيف.

ووفقا للتحليل، وصلت القوات الأوكرانية إلى أول خط دفاعي روسي رئيسي رغم جهود القوات الروسية الجوية وجيش الأسلحة المشتركة الروسي الـ58 لوقفها.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثات استخباراتية يوميا بشأن الحرب منذ الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وتتهم موسكو لندن بشن حملة مضللة.