المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني

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دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لإنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية لتكون السلع العربية بديلا عن المنتج الإسرائيلي والأوروبي.

كما دعا المجلس إلى إنشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات والمساعدة في إقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكان المجلس قد ناقش أيضا خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشروعات القرارات الاقتصادية المرفوعة من اجتماعات اللجنة الاقتصادية للمجلس، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة 111 ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية المقرر عقدها في البحرين 2024.

وكذلك التحضير والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وبنود تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2021 ومسودة النظام الأساسي للصندوق العربي الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث ودعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في السودان والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.