وضع حجر الأساس لأول خط سكك حديدية يربط العراق وإيران

وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حجر الأساس لإنشاء أول خط للسكك الحديد يربط بلاده بشبكة السكك الحديد في إيران، وذلك في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وأكد السوداني، في كلمة له أن الهدف سيكون "رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا"، مشيرا إلى أن "المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في عام 2021"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشكر السوداني طهران على توليها إزالة الألغام التي ستنفذ على الحدود قبل إنشاء خط السكة الحديد، وكذلك لتركيب جسر للسكة الحديد مستقبلاً فوق شط العرب.

بدوره، رحب النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر بالمشروع "الاستراتيجي" الذي سيكتمل "خلال العامين المقبلين"، بحسب وكالة أنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال مخبر إن المشروع "سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية"، ووصف المشروع خلال الافتتاح بأنه "خطة استراتيجية لإيران والعراق وتحول في منطقة غرب آسيا".

وقال مسئول في وزارة النقل العراقية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "مشروع ربط البصرة-الشلامجة" سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا، بمدة انجاز تقدر بما بين 18 الى 24 شهرا.

وكشفت بغداد، في مايو الماضي، عن مشروع طموح للطرق والسكك الحديد يربط الخليج بالحدود التركية، وهو ممر طوله 1200 كيلومتر يسمى "طريق التنمية"، وتريد الحكومة العراقية تنفيذ هذا المشروع الذي تقدر كلفته بنحو 17 مليار دولار بالتعاون مع دول المنطقة، ولا سيما قطر وتركيا.