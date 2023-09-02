لقي 18 شخصا غالبيتهم من الزوار الإيرانيين، مصرعهم في حادث سير وقع شمال بغداد، في حصيلة جديدة، بحسب مصادر طبية.

ووقع الحادث بين مدينتي الدجيل وسامراء في محافظة صلاح الدين، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المدير العام لدائرة الصحة في المحافظة خالد برهان.

ووقع الحادث يين حافلتين صغيرتين قبل منتصف ليل السبت بقليل، وأدى إلى مصرع 18 شخصا وإصابة 15 آخرين.

وأفاد شهود عيان بأن سائق إحدى الحافلات قد يكون غفا خلف المقود أثناء القيادة.

يأتي هذا فيما أوضح مصدر طبي طلب عدم كشف اسمه، أن 14 من الوفيات من الزوار الإيرانيين، بالإضافة إلى أفغانيين اثنين وشخصين مجهولَي الهوية.

وقال مسئول في هيئة الطرق إن السائقين لقيا حتفهما، لافتًا إلى أن إحدى الحافلات، التي كانت في طريقها إلى كربلاء، خرجت عن مسارها وانحرفت نحو المسلك المعاكس.

ووفق أحدث أرقام وزارة الداخلية العراقية، دخل أكثر من 2,6 مليون زائر العراق عبر المنافذ البرية والمطارات لغرض زيارة كربلاء لإحياء أربعينية الحسين.

وقضى ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، غالبيتهم زوّار إيرانيون، بحوادث سير وقعت في جنوب العراق يومي الإثنين والثلاثاء تزامناً مع توافد حشود الزوّار إلى مدينة كربلاء.

وتشهد الطرق حوادث متكررة بسبب تهالك البنى التحتية في عموم العراق.

وأشار تقرير أعدته وزارة الصحة للعام 2022 الى تسجيل أكثر من 4.900 حالة وفاة جراء حوادث السير.