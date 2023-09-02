 قوى الأمن الداخلي بشمال وشرق سوريا تعلن مقتل 4 من عناصرها في دير الزور - بوابة الشروق
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قوى الأمن الداخلي بشمال وشرق سوريا تعلن مقتل 4 من عناصرها في دير الزور

وكالات
نشر في: السبت 2 سبتمبر 2023 - 7:10 م | آخر تحديث: السبت 2 سبتمبر 2023 - 7:10 م
أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، مقتل أربعة من عناصرها خلال «عملية تعزيز الأمن» في دير الزور.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء العالم العربي، أضافت قوى الأمن الداخلي في بيان، أن الأربعة لقوا حتفهم أمس الجمعة، في اشتباكات مع مسلحين «يحاولون العبث بأمن واستقرار مناطقنا في مقاطعة دير الزور».

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أطلقت الأسبوع الماضي، ما سمتها عملية «تعزيز الأمن» بهدف ملاحقة عناصر تنظيم داعش والخارجين عن القانون في دير الزور.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة، إن عدد قتلى الاشتباكات في ريف دير الزور ارتفع إلى 54، بينهم ستة مدنيين.

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