أجّلت وكالة «ناسا» و«سبيس إكس»، عودة أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية حتى يوم غد الأحد على الأقل، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة ناسا، إن كبسولة التي ستحمل طاقم «كرو 6» ستنفصل عن المحطة الدولية فجر الأحد الـ3 من سبتمبر بعد 24 ساعة من الموعد المقرر لعودتها إلى الأرض، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وستحمل الكبسولة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ورائد الفضاء الروسي آندريه فيديايف، والرائدين الأمريكيين ستيفن بوين، وودي هوبورج.

وفي وقت سابق، نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي مقطع فيديو، يختبر فيه بذلة «سبيس إكس» التي سيرتديها خلال رحلة العودة إلى الأرض.

والنيادي أول رائد فضاء عربي يكمل مهمة سير في الفضاء، وشارك في مهمة تاريخية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) استمرت ستة أشهر، وهي أطول رحلة فضائية عربية على الإطلاق حتى الآن.