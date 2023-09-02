أكدت وكالة ناسا وشركة سبيس إكس الأمريكية للفضاء، أن الموعد المحتمل لانفصال المركبة دراجون التي تحمل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عن المحطة في الفضاء لن يكون قبل يوم الأحد 3 سبتمبر، على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر، وفقًا لظروف الطقس.



وكان من المنتظر عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية، اليوم السبت، لكن العودة أُجِلت بسبب ظروف الطقس بحسب مركز محمد بن راشد للفضاء.



وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، أنجز سلطان أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، بقضائه أكثر من 1000 ساعة أي 6 أشهر عمل على متن محطة الفضاء الدولية.



ونشرت الصفحة الرسمية لمركز محمد بن راشد للفضاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فيديو التقطه سلطان من داخل المركبة الفضائية خلال تناوله فطوره في ظل انعدام الجاذبية.



وشرح سلطان خطوات تحضيره للفطور، موضحًا أن المركبة الفضائية مجهزة بأطعمة مثل الكيك المحفوظ والبيض والعصائر المجففين، وذلك يستلزم إضافة الماء ثم التسخين في الفرن أو التبريد في المبرد.







وكانت مهمة سلطان في الفضاء مهمة علمية في مجالات مختلفة بينها العلوم الحيوية تتضمن اختبارات على وظائف الجسم والأوعية الدموية والقلب والعمود الفقري، بالإضافة لتجارب في علوم المواد والسوائل، والتكنولوجيا والهندسة والتقنيات والطباعة ثلاثية الأبعاد، بحسب عنان الريس، مدير "مهمة طموح زايد" إلى الفضاء.



وذكرت صحيفة الإمارات اليوم ان برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف لدعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.