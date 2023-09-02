خفر السواحل اليوناني ينقذ 61 مهاجرا بعد تعرض قاربهم لمشكلات

ذكرت السلطات اليونانية اليوم السبت، أن خفر السواحل اليوناني أنقذ 61 مهاجرا من البحر، جنوب جزيرة "سيريفوس" بمقاطعة "كيكلادس" اليونانية، بعد يوم من الشروع في عملية الإنقاذ.



وقال خفر السواحل إن القارب الشراعي، الذي كان مكتظا ويبلغ طوله 15 مترا تقريبا، واجه مشكلات، مما أدى إلى القيام بعملية بحث وإنقاذ، شارك فيها أربعة قوارب دورية وطائرة وناقلة.



وتم اعتقال اثنين من الركاب، للاشتباه في أنهم مهربون، بينما سيتم نقل المهاجرين إلى معسكر تسجيل قرب أثينا.



يشار إلى أن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص، الذين يدخلون اليونان بشكل غير شرعي من تركيا.



ووصل حوالي 500 مهاجر إلى الجزر اليونانية بين أمس الأول الخميس واليوم السبت.



وذكرت وزارة الهجرة أن معدل الدخول يمكن رؤيته أيضا في أعداد الأشخاص في معسكرات التسجيل في "ليسبوس" و"خيوس" وساموس و"ليروس"وكوس"، حيث كان يعيش حوالي أربعة آلاف شخص في أواخر يونيو الماضي.



وارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 8430 بحلول أغسطس الماضي. وتبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية للمخيمات 15 ألف شخص.