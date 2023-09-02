وفاة السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون

أعلن مركز ريتشاردسون للمشاركة العالمية وفاة بيل ريتشاردسون، السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة، ووزير الطاقة في عهد الرئيس بيل كلينتون، عن عمر ناهز 75 عاما.

وقال ميكي بيرجمان، نائب رئيس مركز ريتشاردسون، في بيان: "لقد توفي الحاكم ريتشاردسون بسلام أثناء نومه الليلة الماضية"، مضيفا "لقد عاش حياته بأكملها في خدمة الآخرين، بما في ذلك الفترة التي قضاها في الحكومة ومسيرته المهنية اللاحقة في المساعدة على تحرير الأشخاص المحتجزين كرهائن أو المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع: "لم يكن هناك شخص لا يتحدث معه الحاكم ريتشاردسون إذا كان يحمل وعدا بإعادة شخص إلى الحرية. لقد فقد العالم نصيرا لأولئك المحتجزين ظلما في الخارج، ولقد فقدت أنا مرشدا وصديقا عزيزا".

يذكر أنه تم ترشيح ريتشاردسون لجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي تقديرا لعمله في مجال إنقاذ وتبادل السجناء الأمريكيين حول العالم، وكان آخرهم لاعبة الدوري الوطني لكرة السلة بريتني غرينر التي احتجزت في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، سافر ريتشاردسون حول العالم للتفاوض وتأمين إطلاق سراح السجناء والرهائن الأمريكيين في بنغلاديش وكوريا الشمالية والسودان وكولومبيا والعراق.

وتم إنشاء المنظمة غير الربحية "مركز ريتشاردسون" لدعم الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو في تسهيل الحوار والسلام العالمي بين الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المتوترة.

وبحسب قناة "سي إن إن"، توفي ريتشاردسون يوم الجمعة في أثناء نومه في منزله الصيفي بولاية ماساتشوستس شمالي شرق الولايات المتحدة.