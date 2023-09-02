هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين بالرصاص، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اتحاد لجان الصيادين، قوله إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة، وفتحت باتجاهها خراطيم المياه، وحاولت إغراقها.

وتعتمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد والتنغيص على حياتهم.

بالتزامن مع هذا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أحمد فواز حمران من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، والأسير المحرر، الطالب الجامعي إبراهيم سعود بني عودة، ومحمد دار حامد، من قرية عين يبرود، شمال شرق المحافظة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.