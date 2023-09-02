يرقات تسبب خسائر بملايين الدولارات لمزارعي زهور اللافندر في فرنسا

ذكرت جمعية زراعية، أن من المحتمل أن تكون يرقات قد تسببت في خسائر في المحاصيل بملايين الدولارات، لمزارعي "زهور اللافندر" (الخزامي) في فرنسا هذا العام، ودعت الحكومة للمساعدة.

وقال آلين أوبانيل، رئيس جمعية العطور والروائح والنباتات الطبية "بي.بي.إيه.إم"، ومقرها مانوسك، في جنوب فرنسا "هناك العشرات والعشرات من الهكتارات، التي لم يتم حصادها، نظرا لأنها لم تكن تستحق ذلك. لم يبق شيء".

وأضاف أوبانيل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المزارعين خسروا 90% من محاصيلهم في بعض الحالات.

وتابع: "أقدر الخسائر بعدة ملايين من اليوروهات". ووصفت وزارة الزراعة الأضرار بأنها جسيمة.

وتردد أن المتسبب في الخسائر، يرقات فراشة البومة، التي وصلت إلى فرنسا، مع رياح "سيروكو" الساخنة القادمة من شمال أفريقيا. ثم أكلت اليرقات سيقان زهور اللافندر وجففت النباتات.

وبدلا من اللون الأرجواني الساطع، ظهرت حقول الخزامي، التي تحظى بشعبية واسعة، كوجهات للعطلات، باللونين الرمادي والبني هذا الصيف.