إعلان حظر للتجوال في كركوك شمال العراق

أعلن قائد شرطة كركوك اللواء كاوه غريب، مساء اليوم السبت، فرض حظر للتجوال في عموم مدينة كركوك وغلق مداخلها ومخارجها.



وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للأنباء في العراق، مساء السبت، قال المسئول الأمني: «قررنا فرض حظر تجوال بعد المصادمات التي وقعت قرب المقر المتقدم، ومنعا لوقوع اي تدهور بالوضع».



وشهدت محافظة كركوك مساء اليوم السبت، توتراً أمنياً بين متظاهرين والقوات الأمنية.



وذكر مصدر أمني لوكالة «الفرات نيوز»، أن «توتراً أمنياً تشهده حاليا محافظة كركوك، وأن هناك احتكاكًا بين متظاهرين والقوات الأمنية بواسطة الحجارة».



من جانبها، دعت قيادة شرطة كركوك المواطنين كافة، إلى «التوجه إلى محال سكنهم وإخلاء الشارع، وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة».



وأضافت قيادة الشرطة أنها ستطبق حظر تجوال في جميع أرجاء المدينة، مطالبة بالالتزام بقرار الحظر؛ تجنباً للمساءلة القانونية.