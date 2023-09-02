هولندا تعتزم تطبيق حد أقصى للرحلات بمطار سخيبول في أمستردام

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قالت الحكومة الهولندية، الجمعة، إنها تعتزم تطبيق حد أقصى للرحلات الجوية لتقليل حركة الطائرات في مطار سخيبول في أمستردام.

وأضافت الحكومة أنه بدلا من 500 ألف رحلة كل عام، سيسمح للمطار بالتعامل مع 452 ألف رحلة كحد أقصى العام المقبل.

ويمثل هذا انخفاضا أقل مما أعلن عنه سابقا.

ووفقا لهذه الخطط ، سيتم تقليل الضوضاء بنسبة 15٪ بدلا من الهدف الأولي بنسبة 20٪.

وكانت الحكومة تعتزم في البداية الحد من الحركة الجوية بواقع 440 ألف رحلة سنويا.

يذكر أن هذه التغييرات تستهدف تقليل مستويات الضوضاء للسكان وكذلك انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وستلغي الحكومة الهولندية، التي تتولى مهام عملها حاليا كحكومة مؤقتة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر، خطط حظر رحلات الطيران الليلية ورحلات الطائرات الخاصة من المطار الذي يقع في أمستردام.

وقال مطار سخيبول إنه يدعم التغييرات المقترحة، وأضاف في بيان:«نؤيد نظاما جديدا يحدد مستوى الضوضاء والبيئة ، يتعين أن يصبح فيه الطيران أنظف وأكثر هدوءا».

ورغم ذلك ، انتقدت شركة الطيران الهولندية «كيه إل إم» القرار وقالت: «نحن نجد هذا الأمر غير مفهوم».

وأضافت أنه سيتم تحقيق أهداف الضوضاء بشكل أفضل مع طائرات جديدة أنظف وأكثر هدوءا وأكثر توفيرا.

وتنتظر الحكومة الهولندية الآن رد فعل المفوضية الأوروبية قبل اتخاذ قرارها النهائي.