تسجيل صوتي للأميرة ديانا يكشف «خيبة أمل» تشارلز لإنجابه ولد

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نشرت وسائل إعلام أمريكية، تسجيل صوتي للأميرة الراحلة ديانا وهي تتحدث عن خيبة أمل ملك بريطانيا تشارلز الثالث – الأمير آنذاك - لأنهما أنجبا ولداً وليس فتاة، عندما ولد الأمير هاري.

وسجلت الأميرة الراحلة سلسلة من تسجيلات صوتية في التسعينيات وسلمتها سرا للمؤلف أندرو مورتون (كاتب سيرتها) قبل وفاتها في حادث سيارة بباريس عام 1997.

وتمكنت قناة "آيه بي سي" الأمريكية من الاستماع حصرياً للتسجيلات التي تقول فيها ديانا إن زوجها لن يتحدث حتى مع زوجة أبيها رين سبنسر.

وأضافت: "لأنه في مراسم تعميد هاري، ذهب تشارلز إلى والدته".

وقال: "أنت تعلمين أننا شعرنا بخيبة أمل شديدة، واعتقدنا أنها ستكون فتاة.. وأمي ردت بقوة: عليك أن تدرك كم أنت محظوظ لأن يكون لديك طفل طبيعي".

وقال مورتون، لبرنامج "جود مورنينج أمريكا" على شبكة "آيه بي سي"، إن هناك "مؤثرات حقيقية" عند سماع صوتها ووجهات نظرها المباشرة حول النظام الملكي.

يذكر أن الأميرة ديانا لقيت مصرعها في حادث سيارة عام 1997 عن عمر ناهز 36 عاما، وكان طفلاها في ذلك الوقت الأميران ويليام وهاري يبلغان من العمر 15 و12 عاما على التوالي.