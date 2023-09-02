بيربوك تعيد للأذهان مسئولية ألمانيا بعد 84 عاما على اندلاع الحرب العالمية الثانية

أعادت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التذكير بمسئولية ألمانيا في تحقيق الأمن لبولندا ودول شرق أوروبا الأخرى في الذكرى الرابعة والثمانين للغزو الألماني لبولندا في بداية الحرب العالمية الثانية.

وفي إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، قالت في فعالية لإحياء الذكرى السنوية في برلين اليوم الجمعة، إن "أمن شرق أوروبا وأمن بولندا هو أمن ألمانيا".

واندلعت الحرب العالمية الثانية في الأول من سبتمبر عام 1945 بشن ألمانيا هجوما على بولندا.

ومن حيث التعداد الكلي للسكان، شهدت بولندا أعداد قتلى أكثر من أي دولة أخرى خلال الحرب التي استمرت 6 سنوات تقريبا. وفقد 5 إلى 6 ملايين بولندي أرواحهم، بما يعادل تقريبا قتيلا واحدا من بين كل 6 بولنديين.

وكان مستوى الدمار الذي سببه النازي مرتفعا نسبيا أيضا. وتعرضت العاصمة وارسو إلى دمار شبه كامل قبل انسحاب الألمان.

وقالت بيربوك: "هذه الحرب كانت حربا ضد الكرامة الإنسانية. كانت حربا ضد أن نكون بشرا". وقالت إنه "بينما لن تلتئم جراح هذه الحرب ضد الكرامة الإنسانية في بولندا ودول أخرى لأجيال، ستظل المصالحة أيضا مهمة أبدية".

وفي كلمتها، دعت بيربوك أيضا إلى إنشاء مركز توثيق لإحياء الذكرى السنوية للتاريخ الألماني البولندي المعقد والاحتلال الألماني الوحشي خلال الحرب العالمية الثانية.