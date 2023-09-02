رئيس سنغافورة الجديد: فوجئت بفارق الأصوات الذى فزت به في الانتخابات

قال الرئيس السنغافوري المنتخب ثارمان شانموجاراتنام، اليوم السبت، إنه فوجئ بفارق الأصوات الذى فاز به في انتخابات أمس الجمعة، واصفا ذلك بأنه تصويت لمستقبل متفائل وتصويت للوحدة.

وحقق ثارمان - 66 عاما، فوزا ساحقا بنسبة 4ر70 من الأصوات، متغلبا على زميليه المرشحين نج كوك سونج وتان كين ليان ، وكلاهما 75 عاما، وحصلا على 72ر15% و88ر13% من الأصوات على التوالي، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وأضاف ثارمان أن النتيجة كانت إيجابية لسنغافورة، وأنه لم يكن يتوقع "مثل هذه الوحدة الرائعة".

وأشاد ثارمان بالسنغافوريين لكونهم "عقلانيين"، وقال إن الانتخابات الرئاسية كانت علامة فارقة في الطريقة التي تتطور بها سنغافورة.

وأشار إلى أن النتائج أظهرت أن السنغافوريين يريدون رئيسا محايدا.