تتصاعد الأجواء المشحونة بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، بعد أن هدد العسكريون الذين سيطروا على السلطة في النيجر، أواخر يوليو الماضي، بطرد الدبلوماسيين بالقوة، بما في ذلك سفير باريس.

وقالت شبكة «العربية»، اليوم السبت، إن قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً حول مبنى السفارة، ومنعت خروج مركبات من الداخل قبل تفتيشها، حيث أقامت حاجزا إضافياً من الجنود والسيارات عند الباب الرئيسي.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وفرنسا بشكل كبير منذ أن أمهل العسكريون السفير الفرنسي الأسبوع الماضي، يومين لمغادرة البلاد، ونزعوا الحصانة الدبلوماسية عنه بعد انتهاء المهلة، دون مغادرته بأمر من حكومة بلاده.

وفي خطوة تصعيدية جديدة، وقع وزير الداخلية المعين من العسكريين، مرسوما بسحب بطاقة إقامة السفير سيلفان إيتى، وزوجته وكلف الشرطة بترحيله بالقوة.

إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن سفيره لن يغادر، معتبراً أنه لا توجد سلطة لهؤلاء العسكريين عليه.

يذكر أن ما يقارب 200 عسكري فرنسي يتواجدون داخل مبنى السفارة، فيما تحتضن العاصمة نيامي قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، يعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي.

كما تضطلع بمهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الإفريقية نحو أوروبا، أما حجم القوات الفرنسية في النيجر عامة فهو محدود، ولا يتجاوز 1500 عنصر.