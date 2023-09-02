أعلن الجيش الوطني الصومالي وشركاؤه الدوليين، اليوم السبت، مقتل أكثر من 20 مسلحا من حركة الشباب، بما في ذلك ‏زعماء التنظيم، في عمليات عسكرية مخطط لها.

واستهدفت العمليات كبار قادة حركة الشباب ومسلحين آخرين، كانوا موجودين في أحد المنازل في منطقة توفيق، بمقاطعة كونتورواري، في قليم شبيلي السفلى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وقال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن جيش بلاده يستهدف إرهابيي حركة الشباب، أينما كانوا في البلاد.

وفي أواخر الشهر الماضي، قتل 13 عنصرا من حركة الشباب الصومالية، في غارة أمريكية.

ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب، التي تسعى للسيطرة على البلاد.

وتعد حركة الشباب جماعة مسلحة مقرها الصومال، مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتشن الجماعة عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.