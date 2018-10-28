ألمانيا تطلق برنامجا لدعم توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في المباني السكنية

حددت الحكومة الألمانية موعدا لبدء برنامج دعم لتوسيع نطاق شبكة شحن السيارات الكهربائية في المباني السكنية.

في الوقت نفسه، قدمت وزارة النقل الاتحادية اليوم السبت تفاصيل عن مقدار الدعم الفردي. وقالت متحدثة باسم الوزارة في رد على سؤال إنه سيتم دعم تركيب نقاط الشحن بحد أقصى 10200 يورو، ومن الممكن تقديم طلبات بهذا الخصوص اعتبارا من السادس والعشرين من سبتمبر الجاري.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي خصصته برلين لهذا البرنامج لدى مجموعة "كيه إف دبليو" لدعم التنمية 500 مليون يورو. ويهدف البرنامج إلى دعم تجهيز المباني السكنية الخاصة بالبنية التحتية للشحن أي بمحطات شحن وأنظمة طاقة شمسية وأنظمة تخزين.

وأوضحت الوزارة أن شرط التمويل هو أن يتم شراء كل المكونات الثلاثة معا حديثا بالإضافة إلى ضرورة امتلاك المنتفع لسيارة كهربائية أو تقديمه طلبا لشرائها.

وحسب تصريحات الوزارة، يمكن للمنتفع الحصول على الحد الأقصى من الدعم فقط في حال أتاح استخدام بطارية سيارته في تفريغ الشحن عند الحاجة وعندئذ ستعمل البطارية كجزء صغير من الاحتياطي يمكن إعادة ضخ الكهرباء منه في الشبكة في حال الحاجة إلى ذلك أو يمكن أن يستخدمها المنتفع في منزله.

وفي حال لم يتوافر هذا الشرط سيبلغ الحد الأقصى للدعم 9600 يورو.