أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى تزايد الانتكاسات العسكرية التي تواجهها إسرائيل، مؤكدة أن قواتها أصبحت منهكة في ظل خوضها معارك على ثلاث جبهات: في قطاع غزة، ضد حزب الله جنوب لبنان، ومؤخرًا ضد المقاومة في الضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة قد تكون مترددة في ممارسة ضغوط كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم تنازلات لحركة حماس، خوفًا من أن يؤثر ذلك سلبًا على حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس الرئاسية، إذا ما نُظر إلى البيت الأبيض على أنه يجبر نتنياهو على التوصل إلى اتفاق. هذا ما أشار إليه آرون ديفيد ميلر، عضو بارز في مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي.

وأضاف ميلر أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها في وضع حرج قبل سبعين يومًا من الانتخابات، التي قد تكون من الأكثر أهمية في التاريخ الأمريكي الحديث. من الصعب، كما يرى ميلر، أن تزداد الضغوط أو تُستخدم أدوات ملموسة لوقف الحرب في هذا التوقيت.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مؤخرًا "معهد الديمقراطية" الإسرائيلي، وهو مؤسسة بحثية مقرها القدس، أن 82% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وفقًا لوكالة "سما" الفلسطينية. كما أشار الاستطلاع إلى أن الأغلبية من الإسرائيليين يدعمون التوصل إلى اتفاق منذ أشهر، لكنهم ما زالوا منقسمين حول الشروط المطلوبة لتحقيق ذلك.