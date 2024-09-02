إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل

أُطلقت عشرات الصواريخ مساء الاثنين، من لبنان تجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل دون وقوع إصابات. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه تم رصد إطلاق عشرات الصواريخ تجاه الجليل الغربي، مع دوي صفارات الإنذار، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وسبق أن قالت القناة 12 العبرية (خاصة) الاثنين، إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات في منطقة الجليل الغربي القريبة من الحدود اللبنانية، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت أنه تم رصد سقوط عدد من الصواريخ في منطقة عين يعقوب، دون أن تشير إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن حزب الله، الاثنين، أن عناصره استهدفوا انتشارا لجنود الاحتلال في ‏مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏ وفجر الاثنين، أعلن الحزب في بيانين، أن عناصره استهدفوا مبان يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنتي أفيفيم والمنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابات مباشرة.

ومنتصف الليل، أغارت مقاتلات إسرائيلية بصاروخين على بلدة يارون، وأتبعتها بعد دقائق قليلة بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.