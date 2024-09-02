 استشهاد 11 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 2 سبتمبر 2024 6:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

استشهاد 11 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في غزة

سكاي نيوز
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 5:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 5:56 ص

استشهد 11 شخصا على الأقل في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة شمالي قطاع غزة، تؤوي عشرات العائلات النازحة من الحرب، الأحد.
 
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل لـ"فرانس برس"، إن "ضربة إسرائيلية على مدرسة صفد التي تضم نازحين في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 11 شخصا بينهم امرأة وفتاة، وإصابة العشرات".

وتقع مدرسة صفد المستهدفة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، إلى الشمال من القطاع.

وقال الدفاع المدني إن هناك مفقودين تحت أنقاض المدرسة، مما يرجح ارتفاعا محتملا في عدد الشهداء.

وأوضح أنه تم إخلاء المدرسة من النازحين، بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصفها مرة أخرى.

وعمدت إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى قصف المدارس التي تؤوي النازحين في قطاع غزة، بزعم اختباء مسلحي حماس داخلها.

وفي هجوم آخر، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون من جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني أنه تمكن من انتشال شهيدين وعدد من المصابين، من الشقة التي تعود لعائلة الأعرج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك