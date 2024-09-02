استشهاد 11 فلسطينيًا في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في غزة

استشهد 11 شخصا على الأقل في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة شمالي قطاع غزة، تؤوي عشرات العائلات النازحة من الحرب، الأحد.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل لـ"فرانس برس"، إن "ضربة إسرائيلية على مدرسة صفد التي تضم نازحين في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 11 شخصا بينهم امرأة وفتاة، وإصابة العشرات".

وتقع مدرسة صفد المستهدفة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، إلى الشمال من القطاع.

وقال الدفاع المدني إن هناك مفقودين تحت أنقاض المدرسة، مما يرجح ارتفاعا محتملا في عدد الشهداء.

وأوضح أنه تم إخلاء المدرسة من النازحين، بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بقصفها مرة أخرى.

وعمدت إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى قصف المدارس التي تؤوي النازحين في قطاع غزة، بزعم اختباء مسلحي حماس داخلها.

وفي هجوم آخر، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون من جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني أنه تمكن من انتشال شهيدين وعدد من المصابين، من الشقة التي تعود لعائلة الأعرج.