مجلس الوزراء الهندي يوافق على إقامة مصنع للرقائق بقيمة 394 مليون دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الإعلام الهندي، أشويني فايشناو، أن مجلس الوزراء الفيدرالي الهندي وافق على إقامة مصنع لإنتاج أشباه الموصلات باستثمارات قدرها 1ر33 مليار روبية (394 مليون دولار).

وقال فايشناو، في مؤتمر صحفي في العاصمة نيودلهي، سيتم إقامة مصنع لتجميع وتغليف 6 ملايين شريحة يوميا في ساناند بولاية جوجارات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف فايشناو أنه من المتوقع أن يتم إنتاج الشريحة الأولى من شركة ميكرون تكنولوجيز الأمريكية لصناعة شرائح الذاكرة بحلول منتصف عام 2025.

كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع سكة ​​حديد جديد بين إندور ومانماد بقيمة 4ر180 مليار روبية (1ر2 مليار دولار).

ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول العام 2028 – 2029.