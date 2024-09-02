الأردن: ظهور أول حال إصابة بمرض جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في الأردن.

وقالت في بيان، إنّ الشخص المصاب هو ذكر يبلغ من العمر 33 سنة، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا في العزل في مستشفيات البشير، وتم تشخيصه بواسطة فحص (بي سي آر) في مختبرات وزارة الصحة، وحالته الصحية مستقرة.

وأكدت الوزارة استمرارها بمتابعة مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها.

وأشارت الوزارة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقاً للتعامل مع المرض بالتشاركية مع الجهات المعنية.

ويعرف جدري القرود بأنه مرض فيروسي نادر ينتقل من الحيوانات إلى البشر ويشبه إلى حد كبير الجدري التقليدي، ولكنه أقل خطورة.

وتم اكتشافه للمرة الأولى في عام 1958 بين مجموعة من القرود المستخدمة في الأبحاث، ومن هنا جاء اسمه. تم تسجيل أول إصابة بشرية بجدري القرود في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.