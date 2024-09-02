العاهل السعودي يصدر أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى في البلاد.

وشملت الأوامر الملكية، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه فيما يتعلق بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء تضمن الأمر الملكي أن يكون الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم: مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، رئيساً، والشيخ الدكتور صالح الفوزان، بجانب الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وفي الوقت نفسه، الشيخ الدكتور عبد الله التركي، فضلاً عن الشيخ عبد الله المنيع، والشيخ الدكتور صالح بن حميد".

واشتملت الأوامر الملكية السعودية، التي أقرها الملك سلمان، على تكوين مجلس الشورى لمدة 4 سنوات هجرية.

وبذلك يصبح الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيسًا لمجلس الشورى، والدكتور مشعل السلمي، نائبا لرئيس مجلس الشورى، والدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، مساعدة لرئيس مجلس الشورى.