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أعلن نادي الرائد السعودي، مساء اليوم الإثنين، تجديد عقد مهاجمه المغربي كريم البركاوي، ليستكمل مسيرته المميزة مع الفريق.

وانتهى عقد كريم البركاوي مع ناديه الحالي الرائد في يوليو الماضي، قبل أن يتم تجديد التعاقد خلال الساعات الماضية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الرائد على منصة «إكس»: «رسمياً.. إدارة نادي الرائد تنهي إجراءات التجديد مع الهداف التاريخي المغربي كريم البركاوي».

وكانت إدارة الزمالك قد دخلت في مفاوضات مع المغربي كريم البركاوي في الأيام الماضية، وذلك لمحاولة التعاقد معه، ولكن نجح الفريق السعودي في التجديد للاعب ليغلق الباب أمام رحيله.