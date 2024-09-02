وثيقة حكومية: الصين تعتزم تحسين تدفق البيانات عبر الحدود لتعزيز تجارة الخدمات

أظهرت وثيقة صادرة عن مجلس الدولة الصيني، اليوم الاثنين، أن بكين تعتزم تعزيز التدفق الفعال والآمن للبيانات عبر الحدود لتعزيز التجارة في الخدمات.

كما أظهرت الوثيقة، أن الصين ستوفر للخبراء الأجانب تسهيلات في الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة، وستسمح لهم بالحصول على مؤهلات مهنية محلية في مجالات محددة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتزم الصين، توسيع استخدام الرنمينبي الصيني عبر الحدود في تجارة الخدمات.

كما تعتزم بكين، تعزيز استيراد خدمات الحياة مثل الرعاية الطبية والصحة والثقافة والترفيه.

وتعتزم الصين، إدخال تدابير سياسية لدمج تجارة الخدمات والتصنيع الراقي في مجالات الطب الحيوي والطائرات والسيارات والآلات الهندسية، وغيرها.

وستعمل بكين، على تسريع تطوير خدمات الاستعانة بمصادر خارجية في مجال البحث والتطوير في مجال الطب الحيوي والتصنيع الرقمي.