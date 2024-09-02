عمرو أديب: اليوم شهد توترا واضحا وليس مكتوما في العلاقات المصرية الإسرائيلية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هذا اليوم شهد توترًا واضحًا وصريحًا في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الإثنين، أن هذا التوتر واضح وصريح وليس مكتومًا أو من خلال تلميحات.

وأشار إلى أن تصريحات المصدر رفيع المستوى التي صدرت اليوم، هي من أقوى التصريحات منذ بداية الحرب المأساوية الراهنة.

ونوه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه لن يتحرك من محور فيلادلفيا، ويعتبر هذا الأمر دونه الموت.

ولفت إلى أن إسرائيل شهدت إضرابًا وشللًا كاملًا، وهو أمر كبير بالنسبة لها في أعقاب مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة، لافتًا إلى أن هذه الواقعة تشكل ضغطًا على الحكومة الإسرائيلية.

وتابع: «الحرب بالنسبة لنتنياهو كوم ومحور فيلادلفيا كوم تاني»، لافتًا إلى أن هدف نتنياهو الاستراتيجي يتمثل في هذه النقطة.

وفي وقت سابق، شدد مصدر رفيع المستوى، اليوم الإثنين، على أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة بشكل قاطع.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن المصدر قوله، إن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية هي المسئولة عن عدم الوصول لاتفاق هدنة وتسعى لفرض واقع جديد على الأرض للتغطية على أزمتها الداخلية.