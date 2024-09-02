ارتفاع الطلب على وقود الطائرات بإسبانيا لأعلى مستوى خلال عقود في يوليو

ارتفع استهلاك وقود الطائرات في إسبانيا في يوليو إلى أعلى مستوى خلال أكثر من 50 عاما، مما يزيد من الإشارات أن الطلب بدأ يعود في أوروبا.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قفزت مبيعات وقود الطائرات بواقع 11 % على أساس سنوي إلى 723 ألف طن، وهو أعلى مستوى خلال أي شهر في البيانات الوطنية التي تجمعها مؤسسة "كوريس" المسؤولة عن الاحتياطيات الإسبانية منذ الطاقة بدءا من 1969.

كما ارتفعت مبيعات وقود الطائرات في إيطاليا، لتزيد بواقع 9.4% على أساس سنوي في يوليو إلى أعلى مستوى في أي شهر في البيانات التي بدأت من 2002، بحسب بيانات وزارية منفصلة.

كما ارتفع الاستهلاك في فرنسا مقابل نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت مبيعات الجازولين الإسباني أيضا، حيث زاد بواقع 7.4% على أساس سنوي إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2007.

وكان ديزل المركبات هو الوقود الرئيسي الوحيد الذي شهد انكماشا في المبيعات.