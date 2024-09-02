 غدا.. بدء تسجيل رغبات تنسيق رغبات طلاب الثانوية الفنية بحد أدنى 60% للدبلومات و75% للتمريض - بوابة الشروق
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غدا.. بدء تسجيل رغبات تنسيق رغبات طلاب الثانوية الفنية بحد أدنى 60% للدبلومات و75% للتمريض

عمر فارس
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 10:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 10:00 ص

أعلن وزير التعليم العالي، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024.


ومن المقرر قبول دبلوم المدارس الثانوية التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق بحد أدنى 60% فأكثر، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي بحد أدنى 60 % فأكثر، ودبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام). 75 % فأكثر.

كما يمكن للطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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