حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلاب المدارس على اتباع نمط حياة صحي، وحدثهم عن عدد ساعات نومه وأهمية ممارسة الرياضة.

وبحسب مقطع فيديو نشرته «روسيا اليوم»، سأل أحد التلاميذ بوتين عن عدد الساعات التي ينامها حتى يصبح بمثل هذه اللياقة البدنية الجيدة.

ورد الرئيس الروسي: «الكذب غير مريح، سأقول الأمر كما هو، المثال غير جيد، لا تقتدي بي في هذا الشأن، أنا اليوم نمت 4 ساعات، هذا قليل، وعادة أنام 6 ساعات، أما أنت عليك أن تنام بشكل جيد، على الأقل 8 ساعات».

وأضاف: «لديك الكثير من الفعاليات ومختلف أنواع الرياضة، ولذلك عليك أن تكون بصحة جيدة، وأنا علي أن أكون بصحة جيدة».

وأشار إلى أن نومه لمدة 4 ساعات اليوم، لا يرجع لأنه «مشغول لهذه الدرجة»، ولكن لأنه «لم يستطع تنسيق يوم العمل الخاص به بالشكل الملائم».