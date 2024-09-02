أنقرة: تحييد 17 من أعضاء حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد "تحييد 17 إرهابيا من تنظيم حزب العمال الكردستاني /بي كي كي/ شمالي العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "إن الجيش التركي حيّد 15 إرهابيا من تنظيم /بي كي كي/ في مناطق متينا وكارة وعملية /المخلب - القفل/ شمالي العراق"، بحسب وكالة أنباء " الأناضول" التركية.

كما لفتت إلى تحييد "اثنين من إرهابيي حزب العمال الكردستاني و وحدات حماية الشعب الكردستانية في مدينة منبج شمالي سوريا".

وغالبا ما تستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" في بياناتها للإشارة إلى أن "الإرهابيين" المعنيين استسلموا أو قتلوا أو تم القبض عليهم.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بدول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.