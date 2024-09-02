الاتحاد الإيطالي يعلن تجديد الثقة في سباليتي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، برئاسة جابرييل جرافينا، اليوم الإثنين، تجديد الثقة في مدرب منتخب الآزوري لوتشيانو سباليتي، وذلك على الرغم من إخفاق الخروج المبكر من بطولة أمم أوروبا 2024 والتي أقيمت بشهر يوليو الماضي في ألمانيا وانتهت بتتويج إسبانيا باللقب القاري.

وودعت إيطاليا حاملة اللقب بطولة يورو 2024، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام سويسرا بنتيجة 2-0 في مفاجأة كبرى لمحبي الآزوري.

رئيس الاتحاد الإيطالي أشار في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن هناك ثقة كبيرة في استمرار سباليتي بالقيادة الفنية للمنتخب الإيطالي.

كما أوضح أن هناك جلسة جمعته مع سباليتي لمناقشة أسباب تواضع أداء منتخب إيطاليا في اليورو، مشيرًا إلى أن مدرب روما السابق يحتاج الوقت الكافي لتحقيق النتائج الإيجابية واختيار اللاعبين المتميزين.

ويلتقي المنتخب الإيطالي يوم السبت مع فرنسا ويوم الإثنين مع الكيان الصهيوني في الجولة الأولى من دوري الأمم، وهي بطولة أساسية للتأهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة التي لم تشارك فيها إيطاليا منذ عام 2014.