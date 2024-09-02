وزيرة إسرائيلية تطالب بإعلان حالة الحرب في الضفة

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نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك دعوتها لإعلان حالة الحرب في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن ستروك قولها: "توجهت للسكرتير العسكري والمجلس الوزاري الأمني لإعلان حالة الحرب في الضفة".

وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، تنتمي ستروك إلى حزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقد أعربت في أكثر من مرة عن رفضها قيام الدولة الفلسطينية ليس "لكونها فقط غير مستحقة ودون حق تاريخي، وإنما أيضا لأنها تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل والسلام العالمي"، بحسب تعبيرها.

ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية لليوم السادس على التوالي، في حين أغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في كفر دان شمالي جنين، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي داخل مخيم جنين.

وأكد الهلال الأحمر استشهاد شخص وإصابة آخر في حالة حرجة، جراء قصف الاحتلال موقعا كان فيه مجموعة من الشبان في بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين.

وتحاصر قوات الاحتلال مستشفى خليل سليمان الحكومي ومستشفى ابن سينا، وتعرقل عمل فرق الإنقاذ وتمنعها من دخول مخيم جنين.