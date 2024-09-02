جالانت: لن أستقيل وإذا أراد نتنياهو ذلك فليعلنها بنفسه

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، أنه لن يستقيل من منصبه العسكري، وذلك على خلفية تداول أنباء عن تقديمه لاستقالته من منصبه لخلافه الدائم مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، ظهر اليوم الاثنين، تأكيد جالانت، في محادثة مغلقة لأعضاء من البرلمان الإسرائيلي «الكنيست»، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع في بلاده.

وأوضح جالانت خلال تلك المحادثة المغلقة أنه «إذا أراد بنيامين نتنياهو إقالته فليفعل»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

يأتي هذا فيما لا تزال الخلافات تضرب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، تسريبات جديدة عن جلسة مجلس الوزراء حول قضية الرهائن في قطاع غزة.

ووفقا للتسريبات، فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن «إسرائيل هي من وضعت أهداف الحرب»، مؤكدا أن حياة الرهائن هي الأهم.

وأضاف موجها كلامه إلى نتنياهو، «إذا أردنا الرهائن على قيد الحياة فلا يوجد وقت أطول»، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء بشأن الوجود في محور فيلادلفيا غير ضروري.