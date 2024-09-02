أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الإثنين، حالة القوة القاهرة بحقل الفيل النفطي.

وبحسب بيان المؤسسة الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيسبوك، أوضحت أن إعلان حالة القوة القاهرة جاء نظرا للظروف الحالية التي يمر بها إنتاج النفط بحقل مليتة والتي منعت المؤسسة من القيام بعمليات تحميل النفط الخام، مشيرة إلى أن هذه الظروف سوف تؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام بحقل الفيل النفطي.

واعتبرت المؤسسة أن الظروف الحالية الخارجة عن سيطرتها هي ما دفعها إلى إعلان حالة القوة القاهرة بحقل الفيل اعتبارا من اليوم الإثنين، مع الأخذ في الاعتبار أن حالة القوة لا تنطبق على عمليات تحميل الهيدروكربونات الأخرى.

يذكر أن شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط إيني الإيطالية تتوليان تشغيل حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا.

هذا وتوقفت صادرات النفط في الموانئ الليبية الرئيسية اليوم وسط مواجهة بين الفرقاء الليبيين من أجل السيطرة على البنك المركزي وإيرادات النفط.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أكدت في وقت سابق أن إغلاق حقول نفطية في الفترة الأخيرة تسبب في فقد 63% تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.