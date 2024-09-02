تحديد موعد جراحة بيرنال بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

كشفت تقارير صحفية خارجية أن نادي برشلونة الإسباني حدد موعد الجراحة التي سيخضع لها مارك بيرنال، لاعب الفريق، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن إصابة لاعب الوسط الشاب مارك بيرنال بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إلى جانب إصابة الغضروف الخارجي، والتي تعرض لها في مواجهة رايو فاليكانو الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه تم تحديد موعد العملية الجراحية بالفعل يوم الأربعاء المقبل 4 سبتمبر، إذا لم تكن هناك تغييرات في اللحظة الأخيرة، بمجرد أن يقل التورم.

وأشار التقرير إلى أن بيرنال سيُجري الجراحة بواسطة الطبيب خوان كارليس مونلاو، بإشراف الخدمات الطبية في برشلونة من قبل الطبيب ريكارد برونا.

ويعد خوان كارليس مونلاو أحد المشاهير البارزين في عمليات الركبة، وسبق له أن أجرى أيضًا جراحة لأليكسيا بوتيلاس، نجمة فريق السيدات في برشلونة، بالإضافة إلى فيليب كوتينيو، وبرايثويت، الثنائي السابق في البارسا.