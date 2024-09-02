كم تكبدت أفريقيا من خسائر بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الإثنين، إن أفريقيا تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة نتيجة تغير المناخ مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق ما يصل إلى 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.

ورغم أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أفريقيا أقل بكثير من القارات الأخرى، ارتفعت درجات الحرارة في القارة السمراء بأسرع كثيرا من المتوسط العالمي.

وذكرت المنظمة في تقريرها عن حالة المناخ في أفريقيا عام 2023، إن الدول الأفريقية تخسر حاليا ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير والجفاف لفترات طويلة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال الـ10 سنوات المقبلة تقدر بما بين 30 و50 مليار دولار سنويا.

وحثت المنظمة البلدان على الاستثمار في الخدمات الجوية والمائية الحكومية وتسريع تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر لإنقاذ الأرواح.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تدرس فيه الدول الأفريقية كيفية استغلال اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام "كوب" لتأمين حصة أكبر من التمويل العالمي لمكافحة تغير المناخ.

وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق من أغسطس إن القارة، التي تضم 54 دولة، جذبت المزيد من الأموال لتنفيذ مشروعات للتخفيف من آثار المناخ والتكيف معه في السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال تحصل على أقل من واحد بالمئة من التمويل العالمي السنوي المخصص للمناخ.